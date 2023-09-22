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İzmir açıklarında 270 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 270 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen botta bulunan 84 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 270 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ve Foça ilçelerinde lastik bot arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan toplam 84 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Seferihisar ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 74 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Foça, Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 270 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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