Türkçe ortalaması 70'in altında olan sınıfta kalacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temel eğitim yönetmeliğinin detaylarını açıkladı. Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencilerin sınıfı geçemeyeceğini belirten Bakan Tekin, açık lise sınavlarının da online değil yüz yüze yapılacağını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temel eğitim yönetmeliğinin detaylarını açıkladı. Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencilerin sınıfı geçemeyeceğini söyledi. Tekin, öğretmen atamaları konusunda da Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatacaklarını açıkladı.

Bakan Yusuf Tekin, bir televizyon kanalında, temel eğitim yönetmeliğinin detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlattı.

70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek

Tekin, "Belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik. Daha yönetmeliği yayınlamadık. Önümüzdeki hafta çıkacak. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek" dedi.

Açık lise sınavları yüz yüze olacak

Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu da paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını hatırlattı.

"Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."

Öğretmen atamaları ne zaman yaplacak

Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin de "Benim arzum, isteğim şuydu. Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız. 3 ay içerisinde yeni eğitim yılı başlarken arkadaşlarımızı başlatırız diye düşünmüştüm bunu da açıklamıştım. Bunu da ilgili bakanlarla paylaşacağız" bilgisini verdi.