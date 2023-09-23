Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Mehmet Mutlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında hayatını kaybetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Mehmet Mutlu 64 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren Mutlu, Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılmış ve kalp damarlarına stent takılmıştı.

Dün taburcu edilerek evine gönderilen Mehmet Mutlu evinde yeniden kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Ümraniye Devlet Hastanesi'nde vefat etti. İstanbul'da toprağa verilecek olan Mehmet Mutlu'nun cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.