BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Mehmet Mutlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Mehmet Mutlu 64 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren Mutlu, Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılmış ve kalp damarlarına stent takılmıştı.

Dün taburcu edilerek evine gönderilen Mehmet Mutlu evinde yeniden kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Ümraniye Devlet Hastanesi'nde vefat etti. İstanbul'da toprağa verilecek olan Mehmet Mutlu'nun cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan'ın operasyonuna karşı çıkan Antony Blinken'a zor soru
Azerbaycan'ın operasyonuna karşı çıkan Antony Blinken'a zor soru
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü
İzmir açıklarında 270 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 270 düzensiz göçmen yakalandı
Hindistan'a ait uzay keşif aracı Chandrayaan-3 ile temas kurulamıyor
Hindistan'a ait uzay keşif aracı Chandrayaan-3 ile temas kurulamıyor
Eyüpspor'dan muhteşem seri! Arda Turan şov
Eyüpspor'dan muhteşem seri! Arda Turan şov
Ambulans helikopter entübe olan 40 günlük bebek için havalandı
Ambulans helikopter entübe olan 40 günlük bebek için havalandı
Macaristan AB'nin Azerbaycan karşıtı bildirisini veto etti
Macaristan AB'nin Azerbaycan karşıtı bildirisini veto etti
Denizli'de öğrenci servisi iki otomobile çarptı: 3 yaralı
Denizli'de öğrenci servisi iki otomobile çarptı: 3 yaralı
Gaziantep FK sahasında İstanbulspor'u mağlup etti
Gaziantep FK sahasında İstanbulspor'u mağlup etti
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp dünya ikincisi
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp dünya ikincisi
Kadıköy'de mayo ile hayasızca görüntüler veren Melisa A'ya kitap okuma yükümlülüğü
Kadıköy'de mayo ile hayasızca görüntüler veren Melisa A'ya kitap okuma yükümlülüğü
Türkiye karşıtı senatöre dava açıldı! Türkiye'ye F-16 satışına engel oluyordu
Türkiye karşıtı senatöre dava açıldı! Türkiye'ye F-16 satışına engel oluyordu