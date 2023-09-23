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İzmir'de eşinin kulağını öpen şahıs kulak zarını patlattı! Doktor uyardı: Vakumlayarak öpmeyin

İzmir'de eşinin kulağını öpen şahıs kulak zarını patlattı! Doktor uyardı: Vakumlayarak öpmeyin

İZMİR'de yaşayan bir kadının kulak zarı patladı. Doktor sebebini öğrence şok geçirdi. Kadının kulak zarını, kulağından öpen kocasının patlattığı ortaya çıktı. Op. Dr. Cem Karas, "Eşinizin kulağını hüp diye vakumlayarak öpmeyin, kulak zarını delebilirsiniz." uyarısı yaptı.

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İzmir'de akıllara zarar olay. TikTok'ta yaptığı paylaşımlar ile tanınan Op. Dr. Cem Karas, bir danışanının başına gelenleri paylaştı. Sol kulağından ağrı hisseden kadın, Dr. Karas'ta muayene oldu. Muayene sırasında sol kulağından ağrı hisseden danışmanının kulak zarının delindiği ortaya çıktı.

Kocam sürekli sol kulağımdan öpüyor

Doktor Karas'ın nasıl olabileceğine dair hastasına sorular yöneltti. Ardından kadın, eşinin sürekli sol kulağından öptüğünü belirtti. Bunun üzerine doktor, eşinin danışmanın sol kulağından öpmesi sonucu hasar meydana geldiğini açıkladı.

Eşinizin kulağını hüp diye vakumlamayın

Doktor o videoyu, "Siz siz olun sevdiğinizi öperken dikkatli olun. Eşinizin kulağını hüp diye vakumlayarak öpmeyin, kulak zarını delebilirsiniz" notuyla paylaştı.

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