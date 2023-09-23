Milyonların beklediği haber geldi! Emekli zammı Erdoğan’a sunuluyor! Masada 3 formül var

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı gelecek zam haberinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de "Emekli düzenlemesi fazla uzamaz, 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz" sözleri umutları artırdı. Emekli zammı için takvim belli oldu. İki bakanlığın çalışmasında sona gelinirken, ayrıntılar gelecek hafta yapılacak son toplantıda tamamen netleşecek. Emekli maaşı zammı için 3 formül var. Düzenleme önce Erdoğan’a, Ekim ayında ise Meclis’e gidecek. En düşük emekli maaşı ne olacak?

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Milyonlarca emeklinin maaşlarında yapılacak ek iyileştirme için sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaklaşık 17 milyon emekli için çalışmalarda üç ayrı formül ortaya çıktı. Zam çalışması ile ilgili takvim de belli oldu. Çalışma ile Hazine ve Maliye bakanlığı bürokratların hazırlığını yaptığı çalışmalar için üçlü bir zirve yapılacak.

Erdoğan Şimşek ve Işıkhan'la görüşecek

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelecek. Önümüzdeki hafta yapılması beklenen toplantıda son şekli verilecek çalışma, Erdoğan'a sunulduktan sonra Meclis aşamasına geçilecek.

Üst üste gelen zam açıklamaları...

Önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Bu konuda yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz" dedi.



Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme ilkemiz var. En düşük maaş alan emeklilerimizin durumunun iyileştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu, o çalışmaları yapıyoruz" sözleri duyuldu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "AK Parti hükümetleri olarak iktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan zam için tarih verdi

Son ve en umutlandıran açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. ABD'de konuşan Erdoğan, " Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz." dedi.

Emekliye zam için 3 formül

Emekliler için yapılacak iyileştirme ve ara zam yasa ile yapılacağından, en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak. Emekliler Ekim'de Meclis'e taşınacak torba teklife iyileştirmenin de eklenmesini beklerken, çalışmada 3 başlığın masaya yatırıldığı belirtiliyor. Burada hem kök aylıkları artıracak hem en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formüller masada bulunuyor.

Birinci formül: Maaşlara oransal artış

Birinci formül emeklilerin tamamına bir oransal artış yapılması. Bu artış refah payı şeklinde yansıtılabilir. Buna göre Temmuz ayında refah payı ile birlikte yüzde 25 zam alan emeklilere ilave bir artış daha yapılmış olacak.

2. formül: Kök maaşa zam artı seyyanen zam

İkinci formül ise kök maaşlara yapılacak bir seyyanen artış şeklinde düşünülüyor. Burada Temmuz ayında kök maaşı 7.500 TL'nin altında kalan emekliler yüzde 25 zam almış kök maaşları artmış ancak ellerine geçen para 7.500 TL'de kalmıştı.B u durumun düzeltilmesi de sağlanmış olacak. Burada seyyanen artışın kademeli olarak artırılması da Ssöz konusu olabilir. En düşük maaştan başlayarak bir kademe artışı gündeme gelebilir.

3. formül: Emekliye refah paylı 10 bin TL

Üçüncü formülde ise taban maaşın artırılması var. bilindiği gibi 3.500 TL olan taban maaş önce 5.500 TL'ye ve ardından da 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun altında maaş alan emeklilerin aylıkları 7.500 TL'ye tamamlanarak ödeniyor. Burada Hazine desteği sağlanarak taban maaşa ulaşılıyor. Taban maaşta yapılacak bir artış emeklilerin alacakları en düşük aylığı da yükseltmiş olacak. Böylece Hazine desteği artırılacak ve emeklilere bir iyileştirme yapılmış olacak. Burada konuşulan rakam ise 10 bin lira seviyesi. Öte yandan Ocak ayında yapılacak enflasyon artışının üzerine bir refah payı eklenmesi de gündemde.

Emeklilere 100. yıl ikramiyesi

Tüm bu çalışmaların dışında gündemde olan bir diğer konu ise emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ikramiye verilmesi. Bu konuda bir çalışma yapıldığı, bir seferlik ödenmesi planlanan ikramiye tutarının en az 5 bin lira olması üzerinde durulduğu belirtiliyor. Türkiye Emekliler Derneği ise bu tutarın 10 bin lira olması yönünde çağrı yaptı. Eğer ikramiye verilmesi kararı alınırsa, düzenleme Ekim ayında torba yasa ile Meclis'e sevk edilecek.