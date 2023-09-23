Kanseri yendi canavar kocasına yenildi! Kızının sözleri yürekleri dağladı

İSTANBUL Esenyurt'ta Fatma Özer yıllarca mücadele ettiği kanseri kısa süre önce yendi. Ancak 36 yıllık eşi Müslüm Özer tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil eş, aynı silahla intihar ederken, çiftin kızları ise “Annem kanseri yendi ama bu canavarı yenemedi” diye gözyaşı döktü.

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İstanbul Esenyurt'ta mücadele ettiği kanseri kısa süre önce yenen Fatma Özer, 36 yıllık eşi tarafından önceki gün akşam saatlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil eş, aynı silahla intihar etti. Sesler üzerine eve giren ev sahibi korkunç manzarayla karşılaştı.

Kanseri yendi. Bu canavarı yenemedi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Bu sırada evin önünde bekleyen çiftin kızı E. Özer'in, "Kanseri yendi. Bu canavarı yenemedi" ağıtı ise yürekleri dağladı.

Alkolik koca, her şeyi önceden anlatmış

Öte yandan Müslüm Özer'in sürekli alkol aldığı ve yakın çevresine "Yakında onu da kendimi de öldüreceğim" dediği iddia edildi. Biri erkek 3 çocuğu olan çiftin 3 ay kadar önce Ümraniye'den Esenyurt'a taşındığı öğrenildi.

Çocukları babalarının cenazesini istemedi

Kıraç Kuruçeşme Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatma Özer'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi. Müslüm Özer'in cenazesinin ise çocuklarının reddetmesi üzerine Amasya'ya gönderildiği bildirildi.

'Kadınlar melektir...'

Fatma Özer'den geriye kızı E. Özer'in "Bütün annelerin, anne adaylarının Anneler Günü kutlu olsun. Kadınlar melektir" notuyla yaptığı Anneler Günü sürprizi kaldı.