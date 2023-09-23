BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  GÜNCEL

Prof. Dr. Naci Görür'den ürküten deprem açıklaması: "Durdurmak mümkün değil"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Prof. Dr. Naci Görür'den ürküten deprem açıklaması: "Durdurmak mümkün değil"

 İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Kentlerimizi deprem dirençli hale dönüştürmeliyiz. Çünkü depremi durdurmak mümkün değil. Eğer ölmeyeceksek kentleri deprem dirençli yapacağız. Bu mümkün mü? Mümkün." dedi.

Abone ol

Prof.Dr. Naci Görür, Alp-Himalaya dağ kuşağında yer alan Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söyledi.

"Bu bizim için sürpriz olmaz"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Görür, "Bugün olmazsa yarın, herhangi bir gün sabah uyandığımız zaman 7 büyüklüğünde bir depremin herhangi bir yerde olduğunu ve binlerce insanımızı kaybettiğimizi duyabiliriz, öğrenebiliriz. Bu bizim için sürpriz olmaz. Şimdi bu bir hakikat." ifadelerini kullandı.

13 milyon seneden beri devam eden bir doğa olayının milyonlarca sene daha devam edeceğine dikkati çeken Görür, bu nedenle herkesin deprem dirençli kentler konusunda istekli olmasının önemli olduğunu anlattı.

"Kentlerimizi deprem dirençli hale dönüştürmeliyiz. Çünkü depremi durdurmak mümkün değil. Eğer ölmeyeceksek kentleri deprem dirençli yapacağız. Bu mümkün mü? Mümkün." diyen Görür, deprem öncesi gerekli önlemlerin alınması durumunda bu kadar can kaybının yaşanmayacağını ifade etti.

Diyarbakır'ın zemininin genel olarak sağlam olduğunu dile getiren Görür, şöyle devam etti:

"Bazaltlar var, bunların çeşitleri olabilir ama bir kısmı gözenekli, kimi yerlerde çatlaklı da olabilir. En genç olanlarını söylüyorum, yüzeyde akıntı şeklinde gelişmişlerdir. Altlarında da kırmızı renkli, kırıntılı kumlu zemin bulunur. Dolayısıyla yapacağınız temeller 5-10 metreyi geçmemeli. Büyük çoğunlukla evleriniz bazalt üzerinde olur. Siz bazaltların üzerinde evinizi yaparsanız, evinizi de sağlam yaparsanız o evler şununla tek karşılaşabilir, bazaltlarda göreceli olarak su bulunabilir. Deprem sırasında bu su basıncı yediği zaman dolayısıyla aynı o basıncı iletir, dolayısıyla temellere zarar verebilir binayı sendeletebilir ama yıkmaz. Diyarbakır'ın özellikle ova tarafından bahsediyorum, genellikle deprem dalgalarını sülümlendirir. Yani bazalt kütlesi o tür bir rol de oynar."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul depremi için kırmızı alarm veren 15 ilçe! Zemini sıvı tehlike büyük AFAD sıraladı
Foto Galeri İstanbul depremi için kırmızı alarm veren 15 ilçe! Zemini sıvı tehlike büyük AFAD sıraladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kanseri yendi canavar kocasına yenildi! Kızının sözleri yürekleri dağladı
Kanseri yendi canavar kocasına yenildi! Kızının sözleri yürekleri dağladı
İzmir'de eşinin kulağını öpen şahıs kulak zarını patlattı! Doktor uyardı: Vakumlayarak öpmeyin
İzmir'de eşinin kulağını öpen şahıs kulak zarını patlattı! Doktor uyardı: Vakumlayarak öpmeyin
Milyonların beklediği haber geldi! Emekli zammı Erdoğan’a sunuluyor! Masada 3 formül var
Milyonların beklediği haber geldi! Emekli zammı Erdoğan’a sunuluyor! Masada 3 formül var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti
Azerbaycan'ın operasyonuna karşı çıkan Antony Blinken'a zor soru
Azerbaycan'ın operasyonuna karşı çıkan Antony Blinken'a zor soru
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü
İzmir açıklarında 270 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 270 düzensiz göçmen yakalandı
Hindistan'a ait uzay keşif aracı Chandrayaan-3 ile temas kurulamıyor
Hindistan'a ait uzay keşif aracı Chandrayaan-3 ile temas kurulamıyor
Eyüpspor'dan muhteşem seri! Arda Turan şov
Eyüpspor'dan muhteşem seri! Arda Turan şov
Ambulans helikopter entübe olan 40 günlük bebek için havalandı
Ambulans helikopter entübe olan 40 günlük bebek için havalandı
Macaristan AB'nin Azerbaycan karşıtı bildirisini veto etti
Macaristan AB'nin Azerbaycan karşıtı bildirisini veto etti
Denizli'de öğrenci servisi iki otomobile çarptı: 3 yaralı
Denizli'de öğrenci servisi iki otomobile çarptı: 3 yaralı