İstanbul depremi için kırmızı alarm veren 15 ilçe! Zemini sıvı tehlike büyük AFAD sıraladı

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli art arda depremlerle büyük bir felaketi yaşadı. Bu depremler 11 ilde ciddi yıkıma neden oldu ve yaklaşık 52 bin kişi hayatını kaybetti. Şehirler adeta yok olurken, depremde hasar gören ve yıkılan yapılar için hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor.