İstanbul depremi için kırmızı alarm veren 15 ilçe! Zemini sıvı tehlike büyük AFAD sıraladı
AFAD, beklenen İstanbul depremi için vahim tabloyu açıkladı. En riskli 15 ilçeyi açıklayan AFAD, sıralamanın zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiğini belirtti.
Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli art arda depremlerle büyük bir felaketi yaşadı. Bu depremler 11 ilde ciddi yıkıma neden oldu ve yaklaşık 52 bin kişi hayatını kaybetti. Şehirler adeta yok olurken, depremde hasar gören ve yıkılan yapılar için hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor.
En riskli 15 ilçe
Ancak İstanbul'da uzun zamandır beklenen büyük bir deprem riski bulunuyor. Sabah'ın haberine göre, uzmanlar, İstanbul için sürekli uyarılarda bulunuyor ve olası bir İstanbul depremi için en riskli ilçeleri paylaştı.
AFAD kaynaklarına göre, bu ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği aktarıldı. İstanbul'da depreme karşı alınması gereken tedbirler ve hazırlık önemlidir. Bu nedenle vatandaşların bu uyarıları dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmaları önemlidir.
Zemini sıvılaşmış ilçeler
Bakırköy
Başakşehir
Bahçelievler
Küçükçekmece