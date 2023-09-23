BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da eğlence mekanında kan döküldü! Silahların patladığı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da eğlence mekanında kan döküldü! Silahların patladığı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Bursa Nilüfer'de bir eğlence mekanında tartışma yaşayan iki grubun kavgası büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Silahların patladığı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Olay, merkez Nilüfer ilçesi ParkOra AVM’de bulunan eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanında sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Mercan A. arabadan aldığı silahla kişilere kurşun yağdırdı. Ateş etmesi sonucu Efendi D., Yiğit S. ve Tolga E. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralılarda yakında bulunan özel hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli aracıyla olay yerinden kaçarken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkçe ortalaması 70'in altında olan sınıfta kalacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
Türkçe ortalaması 70'in altında olan sınıfta kalacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
Mülteci provokasyonu soruşturmasında Aykırı, Haber Report ve AjansMuhbir yöneticileri tutuklandı
Mülteci provokasyonu soruşturmasında Aykırı, Haber Report ve AjansMuhbir yöneticileri tutuklandı
Konya'da korkunç kaza! İki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Konya'da korkunç kaza! İki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Prof. Dr. Naci Görür'den ürküten deprem açıklaması: "Durdurmak mümkün değil"
Prof. Dr. Naci Görür'den ürküten deprem açıklaması: "Durdurmak mümkün değil"
Kanseri yendi canavar kocasına yenildi! Kızının sözleri yürekleri dağladı
Kanseri yendi canavar kocasına yenildi! Kızının sözleri yürekleri dağladı
İzmir'de eşinin kulağını öpen şahıs kulak zarını patlattı! Doktor uyardı: Vakumlayarak öpmeyin
İzmir'de eşinin kulağını öpen şahıs kulak zarını patlattı! Doktor uyardı: Vakumlayarak öpmeyin
Milyonların beklediği haber geldi! Emekli zammı Erdoğan’a sunuluyor! Masada 3 formül var
Milyonların beklediği haber geldi! Emekli zammı Erdoğan’a sunuluyor! Masada 3 formül var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti
Azerbaycan'ın operasyonuna karşı çıkan Antony Blinken'a zor soru
Azerbaycan'ın operasyonuna karşı çıkan Antony Blinken'a zor soru
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü
İzmir açıklarında 270 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 270 düzensiz göçmen yakalandı
Hindistan'a ait uzay keşif aracı Chandrayaan-3 ile temas kurulamıyor
Hindistan'a ait uzay keşif aracı Chandrayaan-3 ile temas kurulamıyor