Bursa'da eğlence mekanında kan döküldü! Silahların patladığı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Bursa Nilüfer'de bir eğlence mekanında tartışma yaşayan iki grubun kavgası büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Silahların patladığı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi ParkOra AVM’de bulunan eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanında sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Mercan A. arabadan aldığı silahla kişilere kurşun yağdırdı. Ateş etmesi sonucu Efendi D., Yiğit S. ve Tolga E. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralılarda yakında bulunan özel hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli aracıyla olay yerinden kaçarken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.