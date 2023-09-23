BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ehliyetsiz sürücünün aracından bonzai çıktı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ehliyetsiz sürücünün aracından bonzai çıktı!

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan şüpheli bir araçta bonzai ele geçirilirken sürücü ehliyetsiz çıktı.

Abone ol

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Mecidiye Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.A.İ. (25) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 0.36 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ayrıca ehliyetsiz olduğu tespit şahıs hakkında trafik işlemleri yapılarak cezai işlem uygulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e hazırlanıyor!
İzmir havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e hazırlanıyor!
Soygun sırasında yorulan hırsızlar bir saatlik molada yakayı ele verdi! Yakalanmamak için 2. kattan atladı
Soygun sırasında yorulan hırsızlar bir saatlik molada yakayı ele verdi! Yakalanmamak için 2. kattan atladı
Dünyaca ünlü 70'i aşkın astronot Türkiye'ye gelecek
Dünyaca ünlü 70'i aşkın astronot Türkiye'ye gelecek
CHP’de gerilim giderek büyüyor! "İstifa etmeli"
CHP’de gerilim giderek büyüyor! "İstifa etmeli"
Apple'ın yeni telefonu iPhone 15'in satışı başladı!
Apple'ın yeni telefonu iPhone 15'in satışı başladı!
Çocuklarınızın beslenme çantasına dikkat! Uzmanlar obezite ziline bastı
Çocuklarınızın beslenme çantasına dikkat! Uzmanlar obezite ziline bastı
Aydın'da incir festivali İrem Derici konseriyle başladı
Aydın'da incir festivali İrem Derici konseriyle başladı
İzmir'de durudurulan araçta binlerce sentetik hap ele geçirildi!
İzmir'de durudurulan araçta binlerce sentetik hap ele geçirildi!
Hayır yapayım derken faciaya yol açtı! 32 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
Hayır yapayım derken faciaya yol açtı! 32 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
Bursa'da eğlence mekanında kan döküldü! Silahların patladığı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Bursa'da eğlence mekanında kan döküldü! Silahların patladığı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Türkçe ortalaması 70'in altında olan sınıfta kalacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
Türkçe ortalaması 70'in altında olan sınıfta kalacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
Mülteci provokasyonu soruşturmasında Aykırı, Haber Report ve AjansMuhbir yöneticileri tutuklandı
Mülteci provokasyonu soruşturmasında Aykırı, Haber Report ve AjansMuhbir yöneticileri tutuklandı