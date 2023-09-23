Ehliyetsiz sürücünün aracından bonzai çıktı!

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan şüpheli bir araçta bonzai ele geçirilirken sürücü ehliyetsiz çıktı.

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Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Mecidiye Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.A.İ. (25) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 0.36 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ayrıca ehliyetsiz olduğu tespit şahıs hakkında trafik işlemleri yapılarak cezai işlem uygulandı.