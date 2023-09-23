CHP’de gerilim giderek büyüyor! "İstifa etmeli"

CHP’de değişimciler ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler arasındaki gerginlik adım adım tırmanıyor. Özgür Özel’in mevcut yönetime yönelik eleştirilerine karşı Kılıçdaroğlu sessiz kalmayı tercih ederken, kurmayları duruma öfkeli.

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CHP’deki “değişim” tartışmalarında CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel parti yönetimine yönelik eleştirilerinde vites büyülttü. Özel’in hemen her gün yaptığı açıklamalarla dile getirdiği eleştirilere Kılıçdaroğlu doğrudan herhangi bir yanıt vermiyor. Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarının, hem Özel hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “sabır taşımı” sınırında olduğunu ortaya koyuyor.

Milliyet'in haberine göre Özel’in kurultay tarihi belli olduğunda grup başkanlığından istifa etmesi gerektiğini belirten kurmaylar özetle şu görüşleri dile getiriyorlar:

“Siyasi partilerde genel merkez ayrı, grup ayrı diye bir şey yoktur. Genel Başkan milletvekili değilse, grubun başındaki kişi Genel Başkanı temsil eder. Grup başkanvekilleri de aynı şekilde. ‘Onlar bana bağlı diyorsa’ bu fiili bir paralel yapılanma oluşturma girişimidir. Parti içinde parti mi kurulmuş? Eyalet sistemi mi kurduk, hayırdır. İstifa etmezse kurultay salonunda grup başkanı olarak çıkıp konuşma mı yapacak? Partide eş başkanlık sistemi mi kurduk biz? Filli bir eş başkanlık düzeni getiriyor kendi kendine. İstifa etmesi lazım. Şu anda bile o makamda oturması partinin teammüllerine aykırı. Şu anda yapılan Genel Başkan makamını temsil makamında oturup, onun imkanlarını kullanarak Genel Başkan’ın aleyhine birtakım çalışmalar yürütme faaliyetidir. Bu beyefendiler hem kırmızı plakam gitmesin hem boyam dökülmesin istiyor. Böyle siyaset olmaz. Bu işin raconu var, çıkacaksınız, istifa edeceksiniz, aslanlar gibi ondan sonra propaganda yapacaksınız.”

‘Ne farkı var?’

“Ortaya bir değişim kelimesi koydular, altını politik olarak dolduramadılar. Bir rüzgar yaratamadılar” iddiasını dile getiren bir kurmay da, “Yeni yeni adetler çıkarıyorlar. Belediye başkanları kongre döneminde örgüt toplantılarına katılmaz. Davet edilmez. Ne farkı varmış Ekrem Bey’in, Kadıköy Belediye Başkanı’ndan? Biri grup başkanlığında oturup genel başkanlık kampanyası yapıyor, diğeri belediye başkanlığı makamında oturuyor örgüt dizaynı yapılıyor” yorumunu yaptı.

MYK’dan Özel kararı

Edinilen bilgiye göre MYK’da tüm genel başkan adaylarının il kongrelerinde konuşabilmeleri konusunda tavsiye kararı alındı. Tüm illere de bildirilen karara ilişkin CHP’li yetkili, “Kongrelerde konuşmak için grup başkanlığında kalma bahanelerini de ellerinden aldık. Geriye kırmızı plaka ile koltuk kalıyor, o makamın ağırlığını kullanma kalıyor” ifadelerini kullandı.