İzmir'de durudurulan araçta binlerce sentetik hap ele geçirildi!

İzmir'in Konak ilçesinde narkotik polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 1 tabanca ve 5 bin 208 adet sentetik hap ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan Hilal ekipleri ve mahalle bekçileri Gaziler Caddesi üzerinde uygulama faaliyeti yürüttükleri esnada şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramalarda; 1 tabanca, şarjör içerisinde 9 adet fişek ve 5 bin 208 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.