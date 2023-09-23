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İzmir'de durudurulan araçta binlerce sentetik hap ele geçirildi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de durudurulan araçta binlerce sentetik hap ele geçirildi!

İzmir'in Konak ilçesinde narkotik polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 1 tabanca ve 5 bin 208 adet sentetik hap ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan Hilal ekipleri ve mahalle bekçileri Gaziler Caddesi üzerinde uygulama faaliyeti yürüttükleri esnada şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramalarda; 1 tabanca, şarjör içerisinde 9 adet fişek ve 5 bin 208 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

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