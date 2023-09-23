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Koruma altındaki ay balığı Antalya'da görenleri büyüledi! Tekne turu yapan vatandaşlara şov yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Koruma altındaki ay balığı Antalya'da görenleri büyüledi! Tekne turu yapan vatandaşlara şov yaptı

Antalya'da tekne turu yapan vatandaşlar denizin yüzeyine çıkan ay balığını doğum yapan köpek balığı zannetti. Balığın nesli tükenmekte olan ay balığı olduğu ortaya çıktı.

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Antalya açıklarına tekne turuna çıkan vatandaşlar, deniz yüzeyine batıp çıkan bir canlı gördü. Teknenin iyice yanaşmasıyla teknedekiler canlının türü ve hareketleri için yorum yapmaya başladı. Vatandaşlar, "Bu görünen ne, köpek balığı mı, kaplumbağa mı? Çok değişik bir şey" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Kırmızı listedeler"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, ay, güneş ya da pervane balığı olarak adlandırılan ve bilimsel adı ‘mola mola’ olan bir tür olduğunu kaydetti.

Balığın çok geniş bir kuyruk yapısı olduğunu dile getiren Gökoğlu, “Alt ve üst yüzgeçleri büyük olan, yassı ve geniş bir balıktır. Çok büyüyebilen bir balıktır. Ağırlıklı denizanaları, planktonlarla beslenen türdür. Bizi sularımızda Ege, Akdeniz ve Marmara’da nadir olarak görülür."

"Etinin kendisine has kötü bir kokusu vardır ve tüketilmez. Genellikle Türkiye sularında suyun üzerinde bu balığı görebiliyoruz. Kırmızı listede nesli azalan türler içinde yer alıyor. Her türlü av aracında yakalanabilir. Gırgır trol ve uzatma ağlarında yakalanabiliyor” dedi.

"Zararsızdır"

Görüntüleri yorumlayan Gökoğlu, "Vatandaş tedirgin, gördüğü an bilmeden balığı hemen köpek balığı yönünde bir yaklaşım sergiliyorlar. Zararsızdır. Akdeniz’deki deniz analarının en büyük tüketicisidir” dedi.

Ortalama 250 ile bin kilo ağırlığa ulaşabildiğini dile getiren Gökoğlu, "Zaman zaman yakalanıp gemilere vinçle alınıp tekrar suya atılıyor. Özellikle okyanuslarda 2 bin kilograma ulaşabiliyorlar” dedi. Gökoğlu, Türkiye sularında köpek balıklarına yönelik bir vaka olmadığını ve tedirginlik yapmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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