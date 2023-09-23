Öğrencilerin yetiştirdiği domates okul pansiyonlarının ihtiyacını karşılıyor

Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okulun uygulama alanlarında yetiştirilen domates satılarak gelir elde ediliyor.

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​​​​​​​İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, AA muhabirine, tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında eğitim verilen öğrencilerin okul bahçesindeki seralarda uygulama alanlarında gerçekleştirilen tarım faaliyetiyle hem teorik bilgilerini hem de pratik becerilerini geliştirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Öğrencilerin tohumdan hasat sürecine kadar gerçekleştirdikleri domates üretimi ile Çankırı'daki okul pansiyonlarının domates ve salça ihtiyacını karşıladıklarını belirten Öztürk, bunun yanı sıra büyük ve küçükbaş hayvanları uygulamalı eğitim alanlarında besleyerek elde edilen süt, yoğurt, et gibi gıdalarla da ülke ekonomisine katkı sağladıklarını anlattı.

Okul müdürü Emrah Olkaç da okullarında eğitim alan öğrencilerin 570 metrekare sera ve 1500 metrekare açık alanda bu yıl 3 tonun üzerinde domates yetiştirdiğini vurguladı.

Domateslerin bir kısmının rehber öğretmenler eşliğinde öğrenciler tarafından çeşitli işlemlerden geçirilerek salçaya dönüştürüldüğüne işaret eden Olkaç, "Bu ürünleri satarak okula gelir elde ediliyor. Bu gelir, okul ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda harcanıyor." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Musab Çağan Doğan ise okullarında önce tohumdan fide, ardından ürün yetiştirdiklerine dikkati çekerek, "Yetiştirdiğimiz domatesleri pansiyonlarımıza gönderiyoruz. Ayrıca salça yaparak da satabiliyoruz." dedi.