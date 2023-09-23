Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon1 14 suç örgütü üyesi tutuklandı

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin 'Şirinler' adlı suç örgütü üyelerine düzenlediği operasyonda 14 suç örgütü üyesi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takiple kentte ‘Şirinler’ çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye 15 kişiyi tespit etti.

Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından, kentte 6 esnafı tehditle haraca bağladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik suçlarını işlediği belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

Tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi

20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 60 uyuşturucu hap ile dinleme cihazı dedektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.