BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mısırların arasına gizleyerek kenevir ektiler! Karaman'da uyuşturucu ekili tarlaya operasyon

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mısırların arasına gizleyerek kenevir ektiler! Karaman'da uyuşturucu ekili tarlaya operasyon

Karaman Ayrancı'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ekildiğini tespit ettiği taryalaya düzenlediği operasyonda kenevir ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Ayrancı ilçesinde mısır tarlasına kenevir ekildiği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan tespitler sonrasında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Ayrancı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ekilen mısır tarlasına operasyon düzenledi.

Ekipler, mısırların arasına kenevir eken 2 şüpheli ile birlikte bir miktar kubar esrar ele geçirdi. 2 zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eris varyantı, solunum yolu enfeksiyonu ile karıştırılıyor
Eris varyantı, solunum yolu enfeksiyonu ile karıştırılıyor
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı 11 yaşında!
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı 11 yaşında!
CHP'de büyük kurultayın tarihi belli oldu mu? 16 il kongresi tamamlandı
CHP'de büyük kurultayın tarihi belli oldu mu? 16 il kongresi tamamlandı
FETÖ Kaynak Holding Davası'nda gerekçeli karar hazır!
FETÖ Kaynak Holding Davası'nda gerekçeli karar hazır!
Aydın'da Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu! 27 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'da Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu! 27 düzensiz göçmen yakalandı
"Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör" filmi 29 Aralık'ta vizyona girecek!
"Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör" filmi 29 Aralık'ta vizyona girecek!
Koruma altındaki ay balığı Antalya'da görenleri büyüledi! Tekne turu yapan vatandaşlara şov yaptı
Koruma altındaki ay balığı Antalya'da görenleri büyüledi! Tekne turu yapan vatandaşlara şov yaptı
Ankara'da 18 kilo 100 gram esrar ele geçirildi!
Ankara'da 18 kilo 100 gram esrar ele geçirildi!
Öğrencilerin yetiştirdiği domates okul pansiyonlarının ihtiyacını karşılıyor
Öğrencilerin yetiştirdiği domates okul pansiyonlarının ihtiyacını karşılıyor
Barış Yarkadaş, CHP'nin Kadıköy adayı olmak için çalışma başlattı! Son günlerde şahinleşmişti
Barış Yarkadaş, CHP'nin Kadıköy adayı olmak için çalışma başlattı! Son günlerde şahinleşmişti
Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon1 14 suç örgütü üyesi tutuklandı
Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon1 14 suç örgütü üyesi tutuklandı
Garanti BBVA'da üst düzey atama
Garanti BBVA'da üst düzey atama