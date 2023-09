73 bin hayvanlık çiftlik hem et hem elektrik üretiyor!

Gaziantep'te 55 dönüm alanda faaliyet gösteren 73 bin hayvan kapasiteli besi çiftliğinde, ülkenin et ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanırken, biyogaz tesisiyle de organik gübre üretiliyor.

Nizip ilçesine bağlı kırsal Doğrular Mahallesi yakınlarında 2008'de kurulan 73 bin hayvan kapasiteli besi işletmesinde, Brezilya, Uruguay, Avustralya, Fransa, İspanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda ve Romanya gibi ülkelerden getirilen hayvanlar, belirli kiloya ulaştıktan sonra yurdun dört bir tarafına gönderilirken, dönemsel olarak İran ve Lübnan gibi ülkelere de ihracat gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, hayvanların 10-11 ay boyunca besi çiftliğinde bakıma alındığını ifade etti.

Dünyanın dört bir yanından gemilerle transfer edilen hayvanların beslendikten sonra 650-660 kiloya geldiğinde kesimhaneye gittiğini dile getiren Karayılan, "Burada yaklaşık 500 kişi var ve çok ciddi bir emek var. Kesimhanenin günlük kapasitesi 1000 büyükbaş, 5 bin küçükbaş. Kesimlerden sonra soğuk hava deposuna, oradan da termokinli araçlarla sevk ediliyor. İstanbul, İzmir'in et piyasasının yüzde 20'si buradan çıkmakta. Burada çok ciddi manada döngü söz konusu." dedi.

10 bin ton et üretiliyor

Tam donanımlı tesiste yıllık 10 bin ton et üretildiğini, biyogaz tesisi olan işletmede organik gübre üretilerek hayvanların atıklarından da 4,5 megavatlık enerji elde edildiğini ifade eden Karayılan, şöyle konuştu:

"Hem yetiştiricilik, hem kesimhane, hem biyogaz tesisi hem de satış kısmında çok güzel işler yapılıyor. Emek, zahmet ve alın teri var. Ülkemizin ve bu işletmelerimizin kıymetini bilmek lazım. Üreten insanların ellerinden öpüyoruz. Allah kendilerinden razı olsun, burada ciddi manada bir katma değer söz konusu. Günlük 50 tır giriş çıkış yapıyor. Tesis, ülkenin et ihtiyacının önemli bir kısmını sağlıyor. Gaziantep, et tüketiminin önemli bir sorununu ortadan kaldırarak, İstanbul et piyasasının yüzde 20'sini karşılıyor."