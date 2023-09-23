Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Çevre iller de sallandı AFAD'dan açıklama var

Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu açıklandı. Çevre iller de sallandı.

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Kahramanmaraş'ta saat 11.22'de merkez üssü Göksun ilçesi olan deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu açıklandı. 6 Şubat felaketini yaşayan Kahramanmaraş'ta deprem paniğe neden olurken, çevre illerden de hissedildi.

Hemen ardından ikinci deprem geldi

Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre; kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ya da mal kaybına yol açmadı. AFAD verilerine göre; depremin ardından 3,4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha oldu.