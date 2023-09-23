Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Çevre iller de sallandı AFAD'dan açıklama var

Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu açıklandı. Çevre iller de sallandı.Abone ol
Kahramanmaraş'ta saat 11.22'de merkez üssü Göksun ilçesi olan deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu açıklandı. 6 Şubat felaketini yaşayan Kahramanmaraş'ta deprem paniğe neden olurken, çevre illerden de hissedildi.
Hemen ardından ikinci deprem geldi
Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre; kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ya da mal kaybına yol açmadı. AFAD verilerine göre; depremin ardından 3,4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili sosyal medya adresinden açıkalamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya "Kahramanmaraş İli Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." dedi..