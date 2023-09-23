Emekliler yarın meydana iniyor

Temmuzda bir lira bile zam alamayan ve açlık sınırının altındaki en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışan emekliler yarın İstanbul'da büyük bir miting düzenleyecek. EYT sonrası bir gün farkla emekli olma hakkı 20 yıl ertelenenler de alanlarda olacak.

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Düşük kök aylıklarından dolayı temmuz ayında bir lira bile zam alamayan emekliler ile EYT çıktığında bir gün farkla emekli olma hakkı 20 yıl ertelenenler, yarın İstanbul’da büyük bir mitinge düzenleyecek.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) çağrısıyla yarın saat 13’te Kartal Meydanı’nda yapılacak mitinge çeşitli emekli dernekleri de katılacak.

Mitingde ‘en düşük kök aylığı ile emekli ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine çıkarılması’ ve ‘tüm emekli aylıklarının da en az asgari ücrete yapılan zam oranında artırılması’ gibi taleplerin yanı sıra, 9 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için adil bir kademeli geçiş sistemine geçilmesi de talep edilecek.

En düşük emekli aylığı aslında 4 bin 500 TL!

Sözcü'ye konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeklilerin kök aylıklarının 4 bin 500 liraya kadar düştüğünü anımsatıp, bunun Hazine desteğiyle 7 bin 500 liraya çıkarılmasını ‘ucube bir uygulama’ olarak niteledi.

“2008’de kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik koşulları zorlaştırıldı ve emekli aylıkları sistematik bir biçimde düşürüldü” diyen Çerkezoğlu, “En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira deniliyor ama aslında 4 bin 500 lira. Yani bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırının altında kalan bir aylıktan bahsediyoruz. Bu koşulların değişmesi, iyileştirilmesi lazım” diye konuştu.

‘Asgari ücret düzeyine çıkarılmalı’

Ancak yapılacak zamların telafi iyileştirmelerle değil, kalıcı çözümlerle gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Çerkezoğlu, yarın mitingde de dile getirecekleri taleplerini şöyle sıraladı:

“En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalı, geri kalan tüm emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da en az asgari ücrete yapılan artış oranında artırılmalı.

5 yılda 1000 liradan ancak 2 bin liraya çıkabilen ikramiyeler de pula dönmüş durumda. İkramiyelerin de asgari ücret düzeyine çıkarılması gerekiyor.”

Yarın mitingde öne çıkacak bir diğer talep de ’emeklilikte adil bir kademeli geçiş sistemi’ talebi…