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Rize'de bahçeye giren ayılar fındık keyfi yaptı! Bahçe sahibi kameraya çekerken ayılara seslendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rize'de bahçeye giren ayılar fındık keyfi yaptı! Bahçe sahibi kameraya çekerken ayılara seslendi

Rize Çamlıhemşin'de bir köyde bahçeye giren ayılar bahçedeki fındık ağaçlarına tırmanıp fındık yedi. O anlar bahçe sahibinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Sıra köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiyle göre, Sıra köyünde bir vatandaş, fındık bahçesinden sesler geldiğini fark etti. Sese doğru giden vatandaş 2 ayının ağaçlara tırmanarak fındıklarını yediğini gördü.

O anları cep telefonu ile saniye saniye kaydeden vatandaş, "Adamlar fındık yevmiyecisi bulamıyor bunlar çift kişi gelmiş.  Bir de karısını da getirmiş. O kadar taze fındık yeme hasta eder" diyerek ayılara seslendi.

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