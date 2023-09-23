BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale'de büyük kaçak göçmen operasyonu! Lastik botta 92 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de büyük kaçak göçmen operasyonu! Lastik botta 92 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale Ayvacık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda lastik botla kaçmaya çalışan 92 kaçak göçmen yakalandı.

Abone ol

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ‘TCSG-28’ ve ‘KB-20’ Sahil Güvenlik botları hareket halindeki durdurdukları lastik botlar içinde Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya Kemer'de 13. Phaselis Festivali başladı
Antalya Kemer'de 13. Phaselis Festivali başladı
Milyonlarca öğretmeni ilgilendiriyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Doğru bulmuyorum
Milyonlarca öğretmeni ilgilendiriyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Doğru bulmuyorum
Samsunspor, Süper Lig’de kadro değeri en yüksek 7. takım
Samsunspor, Süper Lig’de kadro değeri en yüksek 7. takım
Tofaş aşkından ne yapacağını şaşırdı! 25 yıllık aracını satmak istemeyen sahibi çareyi afiş asmakta buldu
Tofaş aşkından ne yapacağını şaşırdı! 25 yıllık aracını satmak istemeyen sahibi çareyi afiş asmakta buldu
Başakşehir - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Başakşehir - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Sayı 52'ye çıkıyor
Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Sayı 52'ye çıkıyor
İstanbul Tuzla'da madeni yağ fabrikası alev alev yandı!
İstanbul Tuzla'da madeni yağ fabrikası alev alev yandı!
Samsun'daki balık ölümlerinin nedeni belli oldu!
Samsun'daki balık ölümlerinin nedeni belli oldu!
Emekliler yarın meydana iniyor
Emekliler yarın meydana iniyor
Rize'de bahçeye giren ayılar fındık keyfi yaptı! Bahçe sahibi kameraya çekerken ayılara seslendi
Rize'de bahçeye giren ayılar fındık keyfi yaptı! Bahçe sahibi kameraya çekerken ayılara seslendi
Balıkçılar halk günü yaptı: Hamsinin kilosu 35 TL’den satışa sunuldu
Balıkçılar halk günü yaptı: Hamsinin kilosu 35 TL’den satışa sunuldu
73 bin hayvanlık çiftlik hem et hem elektrik üretiyor!
73 bin hayvanlık çiftlik hem et hem elektrik üretiyor!