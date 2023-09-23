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Samsunspor, Süper Lig’de kadro değeri en yüksek 7. takım

Samsunspor, Süper Lig’de kadro değeri en yüksek 7. takım

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor 37 milyon 370 bin Euro kadro değeri ile ligin en değerli 7. kadrosuna sahip olarak yer alıyor.

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11 yıllık aranın ardından Süper Lig’e yükselen Samsunspor yaz transfer sezonunda yaptığı hamlelerle kadrosunu güçlendirdi. Bu dönemde 16 futbolcuyu kadrosuna katan Samsun temsilcisi, 34 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlılar; geçen seneden kadroda bulunan oyuncular ve bu sene transfer edilen yıldız isimlerle birlikte kadro değerini 37 milyon 370 bin Euro'ya kadar yükseltti. Samsunspor ligde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor’un ardından kadro değeri en yüksek 7. takım oldu.

Samsunspor’un kadrosunda piyasa değeri en yüksek oyuncu Fransa’nın Rennes takımından transfer edilen Flavien Tait (6 milyon Euro) oldu. Tait'i sırasıyla Oliver Ntcham, Ercan Kara (3 milyon Euro), Emre Kılınç (2.8 milyon Euro) ve Landry Dimata ile Carlo Holse (2.5 milyon Euro) takip etti.
31 kişilik kadroya sahip olan Samsunspor’un yaş ortalaması ise 26.2 olarak dikkat çekti.

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