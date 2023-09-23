Meral Akşener İstanbul adayı ile ilgili 'çok şaşıracaksınız' demişti! Mehmet Sevigen'den canlı yayında bomba iddia

Seçimde 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararı alan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, İstanbul ile ilgili olarak "Adayımıza çok şaşıracaksınız" açıklamasını yapmıştı. Bu ifade sonrası adayın kim olacağı merak edilirken CHP’li Mehmet Sevigen çarpıcı bir iddiada bulunarak Akşener'in adayını açıkladı.

Abone ol

Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor. Bir yandan partiler adaylarını belirlemeye çalışırken, bir yandan da ittifak pazarlıkları gündemden düşmüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde seçimlere kendi listelerinden gireceklerini söyleyerek CHP'ye ittifak kapısını bir kere daha kapattı.

"Blöf yapmıyoruz"

İzmir adayının Ümit Özlale olduğunu açıklayan Meral Akşener'in Ankara ve İstanbul için ise "blöf" yaptığı söylendi. TV ekranlarında katıldığı bir programda konuya dair konuşan Akşener şu açıklamayı yaptı:

"Hayır blöf yapmıyoruz. 2023 seçimlerinden sonra oturduk ve milletimizle, partililerimizle konuştuk. Alınan karar 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmek. Daha önce bilindiği gibi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 15 milletvekili istemiştim. 2018'deki seçime yalnız girecektik ancak bu nedenle ittifak içinde girmiş olduk. Ancak sonraki süreçte bu durum 'Biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı' noktasına geldi. Bunu CHP yöneticilerinin bir kısmı da dahil olmak üzere CHP mensupları yaptı."

Akşener İstanbul adayına ilişkin ise, "İstanbul için farklı isimler var, üzerinde çalışıyoruz. Özellikle olursa bir arkadaşımıza çok şaşıracaksınız." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce iddiası

Bu açıklamanın ardından CHP'li Mehmet Sevigen katıldığı Global Haber canlı yayınında, çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Sevigen, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlerde "Çok şaşıracaksınız" diye sinyalini verdiği İstanbul adayının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını ileri sürdü.

Sevigen, “Abartmıyorum. Meral Hanım böyle iki ileri davranıyorsa çok üzülürüm. Son dönem Muharrem Bey'le görüştüler. İstanbul'da ittifak yapalım diyorlar. İstanbul'da ittifak yapacaksa İYİ Parti ve Memleket partisi, 'Çok şaşıracaksınız' dediği aday bana göre Muharrem İnce'dir.”