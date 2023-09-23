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Trafikte akıl almaz görüntüler! Motosikletle kanepe taşıdılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trafikte akıl almaz görüntüler! Motosikletle kanepe taşıdılar

Kilis'te motosikletle kanepe taşıyan şahs trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Türkiye'de motosiklet yoğunluğun en fazla olduğu kentler arasında ilk sıralarda yer alan Kilis'te tehlikeli olmasına rağmen motosikletle yük taşımacılığı her geçen gün artıyor. Uyarılara rağmen vatandaşlar motosikletlerini yük taşımada kullanmaya devam ederken kentte kaydedilen son görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti.

Bir şahıs, İsmetpaşa Mahallesi Çengel Caddesi üzerinde 3 kişilik kanepeyi motosikletle taşıdı, tehlikeli taşıma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletli şahsın kanepe ile cadde üzerinde güçlükle ilerleme anları yer alırken, o anları kayda alan vatandaşın, "Trafiği tehlikeye atan vatandaş cadde ortasında motosikletle kanepe çekiyor" sözleri ise dikkat çekti.

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