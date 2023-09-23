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İstanbul'da 13 milyonluk sahte deterjan polis ekipleri tarafından yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 13 milyonluk sahte deterjan polis ekipleri tarafından yakalandı!

İstanbul Esenyurt'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin şüpheli bir adrese düzenlediği operasyonda 13 milyon TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sahte deterjan ve şampuan üretildiğine dair alınan ihbarlar sonucu harekete geçti. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, Esenyurt’ta bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 27 ton toz deterjan, 21 bin 42 kutu şampuan 40 litre şampuan esansı, bin 356 boş şampuan şişesi, bin 300 kilogram toz deterjan ham maddesi, bin 600 litre kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenilirken, şüphelilerin ürünleri sevkiyat için kamyonetlere yükledikleri tespit edildi. Öte yandan ele geçirilen sahte ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi avlusunda sergilendi.

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