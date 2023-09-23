Cemal Enginyurt, Meral Akşener'a açtı ağzını yumdu gözünü! 'Gir de kaç kilo olduğunu gör!'

CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i yerden yere vurup Ekrem İmamoğlu'na da gözdağı verdi. Akşener'in "İzmir kokuyor" suçlaması için "İzmir'de 1 milyon kişi ile miting yapıp, '1 oy Meral'e 1 oy Kemal'e' derken İzmir kokmuyor muydu?" diye soran Enginyurt, 'tek başına seçime girme' kararı için "Girsinler, 'kaç kilo olduklarını' görecekler" ifadelerini kullandı.

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Altılı Masa ortakları arasındaki kavgada karşılıklı suçlamalar giderek ağırlaşmaya başladı. CHP lideri Kemal kılıçdroğlu'ndan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sözü aldığı konuşulan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında Ümit Özlale'nin adaylığını ilan ettiği toplantıda "İzmir kokudan kurtulacak" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i topa tuttu.

İYİ Parti'nin seçime tek başına girme kararını eleştiren Cemal Enginyurt, "Madem İYİ Parti olarak belirleyici olduklarına inanıyorlar, 'kaç kilo olduklarını' görecekler. İYİ Parti'nin aday çıkarmasının CHP'ye seçim kaybettireceğine inananlar kendisine güvenmiyor demektir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti, AK Parti ile ittifak yaparsa...

"İttifak olmazsa seçimi kaybetmek ne demek?" diyen Cemal Enginyurt, "O zaman sen 5 yıldır ne yaptın? Seçim milletin gönlüne girerek kazanılır. Yerel seçimlerde iki kere iki dört etmez. Ancak İYİ Parti, AKP ve MHP ile ittifak yaparsa bu yanlış ve çirkin olur" diye konuştu.

1 oy Meral'e 1 oy Kemal'e' derken...

Akşener'in "İzmir kokuyor" sözlerini eleştiren Enginyurt, "İzmir'de 1 milyon kişi ile miting yapıp, '1 oy Meral'e 1 oy Kemal'e' derken İzmir kokmuyor muydu? Tunç Soyer'e söyleseydi ya gittiğinde. Kongrede Kılıçdaroğlu'nu güçsüzleştirmek adına, Kılıçdaroğlu'nu bir kum torbası gibi görüp sürekli yumruk atmak gibi geliyor bu bana." dedi.

En büyük hedefim Ordu Büyükşehir... CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Cemal Enginyurt ismine sıcak baktığını iddia edilmişti. İddialara yanıt veren Enginyurt, "Ordu büyükşehir Belediye Başkanı olmayı siyasette en büyük hedef olarak gördüm" dedi ve şöyle devam etti: "Ordu'ya hizmet edebilmenin en uygun yollarından birisi bu. İktidar olmadığımız için istediğimiz ölçüde katkı sağlayamıyoruz. Hem CHP teşkilatında hem de parti teşkilatımızda benim aday olmam için ciddi bir talep var. Önümüzdeki günlerde genel başkan Gültekin Uysal ile sayın Kılıçdaroğlu yerel siyaseti gündemlerine alarak bir araya gelecek."

Ekrem İmamoğlu'na gözdağı verdi

"Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İstanbul'u geri alma' rüyasını gerçekleştirmek istemiyoruz" diyen Enginyurt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da sert sözlerle yüklendi. Enginyurt, "Ekrem İmamoğlu'na tavsiyem, sürekli ekranlara çıkıp İYİ Parti'den ümitli olduğunu söyleyip Altılı Masa'yı oluşturan diğer partileri hesaba katmadan, onların isimlerine söylemeden açıklamalar yapmasın. İttifakı milletle yapsın. Millete yaptıklarını anlatsın zaten seçimi kazanacak. Endişe etmesin, İYİ Parti'ye teslim olmasına gerek yok ona CHP yeter." dedi.