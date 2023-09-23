Patronunu boğazını keserek öldürüp kaçtı! "Ölmemek için öldürdüm"

Bursa Osmangazi'de patronu ile alacak verecek kavgası yapan şahıs patronunu boğazından bıçaklayarak öldürmüştü. Zanlıya ‘Kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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Olay, 5 Temmuz tarihinde saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu istikametinde seyreden 16 KM 015 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Ekşi (41), yan koltukta bulunan Halil Kaan Oğuz ile alacak verecek sebebiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucu yanında taşıdığı bıçağı çıkaran Halil Kaan Oğuz, Ekşi'nin koluna ve boynuna sapladı. Arabayı Kent Meydanı otoparkında durduran Ekşi, kanlar içerisinde aşağı indi. Önünde bulunan araçtan yardım isteyen Ekşi, yere yığıldı.

Vatandaşlar, ellerine geçirdikleri havlularla Ekşi'nin kanamasını dindirmeye çalışırken, Galerici Ekşi'nin 9 aydır yanında muhasebeci olarak çalışan Oğuz ise kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, en yakın hastaneye ağır yaralı olarak Ekşi'yi kaldırsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şahıs, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Osmangazi ilçesinde gözaltına alındı. İfadesi alınan Oğuz, “Aramızda alacak verecek meselesi vardı. Bana baskı yapıyordu” dedi. İfadesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğünden geniş güvenlik tedbiri altında çıkarılan zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan katil zanlısı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Oğuz ifadesinde şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 aydır, Mustafa'nın tüm ticari ve muhasebesini ben takip ediyordum. Bu süre içinde, ortak araba alım ve satım işleri de yaptık. Olay günü onun kullandığı araç ile giderken bir otomobilin satışı konusunda aramızda tartışma çıktı.

Bana, ‘Salak saçma adamlara araba sattık. Neden bana engel olmadın. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Karımdan da boşanıyorum. Çocuğum da öldü. Geç arkaya. Seni yanımda görmek istemiyorum' diyerek çıkışıp hakaret etti. Ben de arka koltuğa geçtim."

"Buna rağmen küfürlerini sürdürdü. Bir ara, 'seni öldürürüm' diyerek oturduğu koltuğun altına elini uzattı. Orada silah olduğunu düşündüğüm için araçta bulunan bıçağı elime alıp kendisini bıçakladım. Amacım yaralamaktı."

Öldürülmekten korktuğu için öldürmüş

Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Halil Kağan Oğuz hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Güvenlik kameralarının görüntülerinin de kanıt olarak yer aldığı iddianamede, Halil Kağan Oğuz cinayeti, öldürülme korkusu nedeniyle işlediğini belirtti.

Savunmasında, cinayeti işledikten sonra bir taksiye binerek, Mudanya'da birlikte yaşadığı B.B. isimli sevgilisinin evine gittiğini, cinayette kullandığı bıçak ile maktule ait cep telefonunu çöpe attığını söyleyen Halil Kağan Oğuz, "Sevgilimin evinde bir süre dinlendim. Daha sonra üzerimdeki kanlı kıyafetleri değiştirdim. Ardından, evden ayrılıp Bursa'ya geldim. Geceyi iki ayrı parkta geçirdim. Sonraki gün polise gidip teslim oldum” dedi.