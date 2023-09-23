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Kırklareli'nde kadın cinayeti! Tartıştığı kadını evinde bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırklareli'nde kadın cinayeti! Tartıştığı kadını evinde bıçaklayarak öldürdü

Kırklareli'nde bir kadının evine gelen katil zanlısı tartıştığı kadını evinde bıçaklayarak öldürdü.

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Alınan bilgiye göre olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. S.G. (43) isimli kadın ile evine gelen M.B. (34) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. M.B., S.G’yi bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri S.G’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan M.B., polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalandı. Şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.

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