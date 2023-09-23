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Kocaeli'nde hırsız kadının üzerinden çıkanlar görenlerin ağzını açık bıraktı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nde hırsız kadının üzerinden çıkanlar görenlerin ağzını açık bıraktı!

Kocaeli'nde bir zincir markete girerek hırsızlık yapan kadın market çalışanları tarafından suç üstü yakalandı. Kadının üzerinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü.

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Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül tarihinde İzmit Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Yürüyüş Yolunda bulunan bir zincir markette hırsızlık yapan kadın Z.B. suçüstü yakalandı.

Alışveriş bahanesiyle markete giren Z.B.(37) çaldıkları ürünleri kıyafetlerinin ve çantanın içine sakladı. Durumu fark eden market çalışanı polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kadının üstünde yaptığı arama neticesinde kaşar, kol saati ve 11 paket bulaşık tableti buldu. Gözaltına alınan Z.B. iadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hırsızlık ve uyuşturucu gibi 6 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen kadının üzerinden ayrıca 20 bin TL ile 20 uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından kadın çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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