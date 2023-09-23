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Durdurulan otobüsten uyuşturucu çıktı!1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Durdurulan otobüsten uyuşturucu çıktı!1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi

Adana'da İncirlik uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, 2 yolcudan 1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.D. ve V.A. isimli şüpheliler sorgularında esrar ve sentetik hapın kendilerine ait olmadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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