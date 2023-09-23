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2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışları devam ediyor

2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışları devam ediyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları, mukavemet etabıyla sürüyor.

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54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile AEF Otomotiv'in katkılarıyla organize edilen ve dün Demokrasi Meydanı'ndaki temsili startla başlayan yarışlarda bugün mukavemet etabına geçildi.

Kömürlük Mahallesi'ndeki pistte 14 ilden 18 araçta 36 yarışmacının katıldığı şampiyonada sporcular, zorlu parkurda kıyasıya yarışıyor.

54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan, basın mensuplarına, organizasyonun 7. kez Sakarya'da yapılmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Mukavemet etabında yarışmacıların kıyasıya yarıştığını aktaran Bakan, "Organizasyonumuz çok güzel başladı. İnşallah güzel devam edip sonu da güzel göreceğiz. Şehrimizin tanıtımı için spora verdiği katkılardan dolayı özellikle Sakarya Büyükşehir Belediyemize ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mukavemet etabının dört bölümden oluştuğunu ve sporcuların yaklaşık 10 kilometrelik parkuru tek tur atarak tamamladığını kaydeden Bakan, "10 kilometrelik etabımız 17 kapıdan oluşuyor. Yarışmacılarımız kapılara değmeden en kısa sürede parkuru tamamlamaya çalışıyor. İnşallah arabalarını sağ salim ulaştırıp yarınki organizasyonda da yarışma şansı bulurlar." diye konuştu.

Şampiyona, Karaköy'deki Spor Ada Otomobil ve Motor Sporları Tesisi'nde yarın düzenlenecek seyirci etaplarıyla sona erecek.

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