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BBP Genel Başkanı Destici, Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası'na katıldı

BBP Genel Başkanı Destici, Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası'na katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Doğu Türkistan'da yaşayanların kimliklerinin, dillerinin, inançlarının yok edilmeye çalışıldığı, o coğrafyanın tartışılmaz bir gerçeğidir." dedi.

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Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği ile Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından Esenyurt'taki bir otelde 6. Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası düzenlendi.

Programa katılan Destici burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki halkın yanında olduğunu belirterek, Çin yönetiminin bölgedeki tutumunu eleştirdi.

Destici, bugün yüzbinlerce kişinin toplama kampında tutulduğunu ve buradaki halkın aile yapılarının siyasi kararlarla tahrip edilmeye çalışıldığını ifade ederek, "Doğu Türkistan'da yaşayanların kimliklerinin, dillerinin, inançlarının yok edilmeye çalışıldığı, o coğrafyanın tartışılmaz bir gerçeğidir ve bu gerçek uluslararası bağımsız gözlemciler tarafından da sayısız kez tespit ve teyit edilmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti ve benzer politikalarla yönetilen ülkeler, sadece ülkelerinde yaşayan mazlumlar ve bulundukları bölgeler için değil, dünya barışı için bir tehdit olarak algılanmalıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM'nin 78. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ihlalleri dile getirdiğini aktaran Destici, "Bu gelişmeyi anlamlı ve önemli görüyor ama yeterli bulmuyorum. Doğu Türkistan'da insan hakları ihlalleri, katliamlar, soykırım bitmeden, Doğu Türkistan özgürlüğe kavuşmadan mücadelemizde geri adım atmayacağız." dedi.

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