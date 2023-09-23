Mansur Yavaş resti çekti! 'Otobüslerin hepsini ya bize satın ya da gidip başka iş yapın'

ANKARA'da özel halk otobüslerinin 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz taşımama kararıyla ilgili tartışma sürüyor. Ankara Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel halk otobüsü işletmecilerine resti çekti: "Otobüslerin hepsini ya bize satın ya da gidip başka iş yapın. Bu halka zulüm etmeye kimsenin hakkı yoktur.”

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65 yaş ve üstü yolcuları ücretsiz taşımama" krizi | Yavaş: Otobüslerin hepsini ya bize satın ya da gidip başka iş yapın





23 Eylül 2023 13:06

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CHP Ankara İl Kongresi'nde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da yaşanan otobüs krizi ve yaklaşan yerel seçimler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Otobüslerin hepsini ya bize satın ya da gidip başka iş yapın. Bu halka zulüm etmeye kimsenin hakkı yoktur” diyen Yavaş, yaklaşan yerel seçimler hakkında ise; hedeflerinin yüzde 60'ı bulmak olduğunu kaydetti. Yavaş'ın açıklamalardan öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

Otobüslerin hepsini ya bize satın ya da...

Halk otobüslerinin Ankaralı yolcuları mağdur ettiğini de ifade eden Yavaş, halk otobüslerinden belediye desteğinin çekilmesinin bu destek için istenen kredinin belediye meclisi tarafından bekletilmesi olduğunu söyledi. Kredi çıkmayınca otobüslere indirimli binme hakkı olan yolcuların kanuna aykırı biçimde taşınmadığını kaydeden Yavaş, halk otobüslerini işletenlere seslendi ve “Otobüslerin hepsini ya bize satın ya da gidip başka iş yapın. Bu halka zulüm etmeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Yerel seçimlerde hedefimiz en az yüzde 60

"Biz göreve geldiğimizden itibaren Ankara'da kirli siyaseti ortadan kaldırdık" diyen Yavaş, "Ama şimdi seçim yaklaştıkça karalamalara başladılar. Biz bunlara karşı efsunluyuz, vız gelir tırıs giderler. Attıkları iftiralar kendilerine bulaşacaktır" diye konuştu.

"Ankara, üç dönemdir muhalif kimliğini korudu" diyen Yavaş, "2018 Referandumunda yüzde 50'den fazla hayır dedi. 2019 yılında yine yüzde 50'den fazla oy vermek suretiyle bizi göreve getirdi. En son 2023 seçiminde de yüzde 52, sayın Genel Başkanımıza oy vermek suretiyle muhalif kimliğini devam ettirdi. Bizler 4 milyon 200 bin seçmenin tamamının oyuna talip olacağız ve hedefimiz en az yüzde 60 ve Belediye Meclisi'nde çoğunluktur" ifadelerini kullandı.

Otobüs tartışmasında neler oldu?

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşıma hizmetini sonlandırma kararı almıştı. ABB ise kararın hukuka aykırı olduğunu ve kendilerinin hedef gösterdiğini belirtmişti.

ABB'nin bugün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ana kadar bin 810 yurttaştan ihbar geldiği belirtilirken diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra toplam 21 adet araç parka çekildiği duyuruldu.