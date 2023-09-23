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Kazada ağır yaralanan genç adam, 8 gün sonra öldü!

Kazada ağır yaralanan genç adam, 8 gün sonra öldü!

TOKAT'ın ERBAA ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.

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Kaza geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı sanayi kavşağında meydana geldi. V.K. idaresindeki Peugeot marka 34 LU 2113 plakalı otomobil, plakasız motosikleti ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Nuğman Akbulut(19) ağır yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralı Akbulut, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti. 8

günlük yaşam mücadelesinin ardından Nuğman Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi yarın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Kasabasında toprağa verileceği öğrenildi.

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