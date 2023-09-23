BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de bariyerleri atlayarak tramvaya binmek isteyen çocuk tramvayın altında kaldı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de bariyerleri atlayarak tramvaya binmek isteyen çocuk tramvayın altında kaldı!

Kayseri Melikgazi'de ücretsiz bir şekilde tramvaya binmek isteyen 15 yaşındaki çocuk tramvayın haraket etmesi ile tramvayın altında kalarak can verdi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bulunan Sema Yazar Parkı Tramvay Durağı'nda meydana gelen olayda, Harun Can G. (15) arkadaşlarıyla beraber bariyerleri aşarak tramvay durağına girdi.

Bu sırada güvenlik görevlisini görerek panikleyen genç, tramvay durağından çıkmak için raylara atlayınca şehir merkezi istikametine giden 3831-B numaralı tramvayın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tramvayın altından çıkarılan Harun Can G.'ye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yapılan müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Tramvay durağının etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybeden gencin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kazada ağır yaralanan genç adam, 8 gün sonra öldü!
Kazada ağır yaralanan genç adam, 8 gün sonra öldü!
Çanakkale'de acı kaza! 2 otomobil birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı
Çanakkale'de acı kaza! 2 otomobil birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı
2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışları devam ediyor
2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışları devam ediyor
BBP Genel Başkanı Destici, Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası'na katıldı
BBP Genel Başkanı Destici, Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası'na katıldı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayağı Kocaeli'de başladı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayağı Kocaeli'de başladı
CHP İstanbul İl Kongresi'nin tarihi belli oldu! Tek aday Ekrem İmamoğlu destekli Özgür Çelik
CHP İstanbul İl Kongresi'nin tarihi belli oldu! Tek aday Ekrem İmamoğlu destekli Özgür Çelik
Mansur Yavaş resti çekti! 'Otobüslerin hepsini ya bize satın ya da gidip başka iş yapın'
Mansur Yavaş resti çekti! 'Otobüslerin hepsini ya bize satın ya da gidip başka iş yapın'
Filenin Sultanları 6'da altı yapıp Paris Olimpiyatları vizesini aldı! Üst üste 21. galibiyet
Filenin Sultanları 6'da altı yapıp Paris Olimpiyatları vizesini aldı! Üst üste 21. galibiyet
Bakan İbrahim Yumaklı'dan ödeme açıklaması
Bakan İbrahim Yumaklı'dan ödeme açıklaması
Diyarbakır'da eve giren yılan dehşet dolu anlar yaşattı! Perdeden süzüldü, inmeye çalıştı
Diyarbakır'da eve giren yılan dehşet dolu anlar yaşattı! Perdeden süzüldü, inmeye çalıştı
Kocaeli'nde hırsız kadının üzerinden çıkanlar görenlerin ağzını açık bıraktı!
Kocaeli'nde hırsız kadının üzerinden çıkanlar görenlerin ağzını açık bıraktı!
Durdurulan otobüsten uyuşturucu çıktı!1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi
Durdurulan otobüsten uyuşturucu çıktı!1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi