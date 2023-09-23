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Bu fotoğraf bugün çekildi! İnanmak zor ama gerçek

Bu fotoğraf bugün çekildi! İnanmak zor ama gerçek

Adana’da termometreler bugün 38 dereceyi gösterdi. Parklar ve caddeler boş kaldı. Kent resmen kavruldu.

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Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülkenin büyük bölümü sonbaharı yaşarken Eylül ayı sonlarında kentte hala bunaltıcı sıcaklık hakim. Kentte termometreler 38 dereceyi gösterince parklar ve caddeler boş kaldı.

Sıcaklıkların hala devam ettiğini ifade eden Murat Yıldız, “Termometreler 38 dereceyi gösteriyor. Biz sıcaklıkların bitmesini düşünüyorduk. İleride havalar soğuyacak ama bu sıcaklık insanı yıpratıyor. Bir yere gidene kadar sırılsıklam oluyoruz. Termometreler 38 dereceyi gösteriyor ama hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçiyor. Umarım Adana’da sıcaklıklar normale döner” ifadelerini kullandı.

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