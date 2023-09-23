4 farklı şehirde 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 farklı şehirde 85 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.Abone ol
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il jandarma komutanlıklarının Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da düzenledikleri operasyonlarda 85 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirtti.
Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik ederek, “Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmıyoruz. Her an enselerindeyiz. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” dedi.