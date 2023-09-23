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CHP İlçe Başkanı istifa ederek AK Parti'ye geçti!

CHP İlçe Başkanı istifa ederek AK Parti'ye geçti!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı İsmail Kurt, partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

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Hisarcık CHP İlçe Başkanlığına 8 ay önce atanan İsmail Kurt, partisinden istifa ederek, Hisarcık AK Parti İlçe Teşkilatının düzenlediği İlçe Danışma Toplantısında AK Partiye katıldı.

İsmail Kurt’a parti rozetini Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen’in katıldığı törende Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay taktı.

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