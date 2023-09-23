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"Ayhan Bora Kaplan" suç örgütü operasyonu: 1'i polis 2 kişi gözaltına alındı!

"Ayhan Bora Kaplan" suç örgütü operasyonu: 1'i polis 2 kişi gözaltına alındı!

Ankara’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda “Ayhan Bora Kaplan” suç örgütünün yöneticisi ile ve örgüte yardım eden emniyet personeli gözaltına alındı.

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Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz ve kararlı çalışmalar sonucunda “Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt yöneticisi firari şahıslardan M.A. ile 'örgüte bilerek yardım etme' suçundan emniyet personeli Ç.M.K. yakalandı.

Yapılan adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ç.M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, örgüt yöneticisi M.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. M.A.’nın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, mala zarar verme, tehdit, 6136 Sayılı kanuna muhalefet” suçları başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Bugüne kadar örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda, 33 şahıs hakkında işlem yapılırken bu şahıslardan 18’i tutuklandı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik emniyetin çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

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