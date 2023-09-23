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Antalya'da orman yangını! Otluk alanda başlayan yangın lüks tekneye oradan da ormana sıçradı

Antalya'da orman yangını! Otluk alanda başlayan yangın lüks tekneye oradan da ormana sıçradı

Antalya’nın Aksu ilçesi Aksu Çayı kenarında çıkan yangında tersanedeki 3 tekne zarar gördü, ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 milyon TL'lik zararın olduğu bildirildi.

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Yangın, saat 13.30 sırasında Kumköy Mahallesi Aksu Çayı kenarında başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yakındaki yapım aşamasındaki teknelere sıçradı. Çalışanlar hem yangına müdahale etmeye çalıştı hem de durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yanıcı ve parlayıcı maddeler nedeniyle yangın diğer teknelere yayıldı. İhbarla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda istasyondan gelen ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Rüzgarın şiddetli esmesi nedeniyle alevler ormanlık alana sıçradı. Çevredeki balıkçılar çay kenarındaki teknelerini güvenli noktaya çekti. Vatandaşlar ellerine aldıkları dal parçaları ile yangını söndürmeye çalıştı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin arazözle söndürme çalışmaları yetersiz kalınca hava ekiplerinden destek istendi. 3 uçak ve 5 helikopter alevlere kısa sürede müdahalede bulundu. Yer ekipleri rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın karşısında zor anlar yaşadı. Aksu Çayı ve denizden su alan helikopterler yangını yaklaşık 3 saat içinde kontrol altına aldı.

Yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Tersanenin bulunduğu bölgede 3 tekne ise alevlere teslim oldu. Tersanenin tünel şeklindeki depolarının da yandığı yangın, yapım aşamasındaki diğer teknelere sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği tersane bölümünde zararın yaklaşık 10 milyon TL olduğu öğrenildi.

"Ucuz atlatıldı"

Balıkçı Halil Taş, "Yangın palmiyelerin içinde başladı. Teknelere sıçradı. Teknelerimizi buradan uzaklaştırdık. Yangını müdahale etmeye çalıştık ama büyüdü. Daha sonra ormana sıçradı yangın ve bir anda büyüdü. Yıllar önce de yangın çıkmıştı. Şu anda ucuz atlatıldı gibi görünüyor" dedi.

"Rüzgar burayı kurtardı"

Bölge sakinlerinden Recep Aşık, "Yangın şu görünen aradan başladı çay ocağı ve yemekhane, oradan elektrik kontağından çıktığını söylüyorlar. Buradan ormana sıçradı. Tekne yandı. Birkaç kalıp tekneler vardı onlarda yandı. Hasar büyük. En kötü şartlarda benim gördüğüm 5 milyonun üzerinde zarar var. Allah’tan bu taraf sıçramadı facia olurdu. Denize doğru esen rüzgar burayı kurtardı” diye konuştu.

"40-50 milyonluk zarar olurdu"

Teknesi yanan Alper Karaç, "Elektrik kontağıyla ilgili problem varmış, geldiğimizde teknemiz yanıyordu, müdahale vardı ama iş işten geçmişti. 1 yıllık emek bir saat içinde yandı. Benim yanan teknem 2.5 milyon değerindeydi. Motoru yoktu içinde. Buralara da sıçrasa 40-50 milyonluk zarar olurdu” dedi.

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