BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  SPOR

Antalya'da "Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları" başladı

Antalya'da "Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları" başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve 15 yatın katıldığı Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı.

Abone ol

Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon öncesi bir tören gerçekleştirildi. Törene, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer G-Marina Müdürü Levent Tokaç, Kemer Belediyesi Yat Yelken Spor Kulübü Başkanı Orhan Yeşilli ve sporcular katıldı.

Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yarışmaya katılan yelkenli yatlara eşlik ederek, yarış noktalarında güvenlik önlemi aldı.

Paris 2 batığının yakınlarından startı verilen yarışmanın ilk günü, Tekirova Mahallesi Üç Adalar mevkisi ve Phaselis Antik Kenti Limanı'ndaki güzergahlardan geçilerek tamamlandı.

Başkan Topaloğlu, Likya Cup yarışlarının Kemer'deki denizcilik sektörüne ve deniz sporlarına büyük katkısı olduğunu belirtti.

Yarışların geleceğin denizcilerinin yetişmesine de örnek teşkil ettiğini kaydeden Topaloğlu, şunları dile getirdi:

"Yarışmalar bölgemizde yapılan tek yelken yarışı olması açısından çok önemli. Yarışlar bölgemizdeki doğal güzelliklerin de ön plana çıkarılması ve turizme katkı sağlaması açısından oldukça değerli. Kemer Belediyesi olarak çocuklarımızın yelkenle buluşmasına büyük önem ve destek veriyoruz. Yarışların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Organizasyon, yarın Kemer G-Marina ile Fener Sığlığı arasından verilecek startın ardından Kiriş rotasıyla sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor
Trabzonspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor
Antalya'da yaz bitmiyor: Sıcaklık 40 dereceyi gördü!
Antalya'da yaz bitmiyor: Sıcaklık 40 dereceyi gördü!
AK Parti il başkanlığına saldırıda bulunan şüpheli hakkında karar
AK Parti il başkanlığına saldırıda bulunan şüpheli hakkında karar
Antalya'da orman yangını! Otluk alanda başlayan yangın lüks tekneye oradan da ormana sıçradı
Antalya'da orman yangını! Otluk alanda başlayan yangın lüks tekneye oradan da ormana sıçradı
Sakarya'da kontrolden çıkan pat pat devrildi: 1 ölü, 2 yaralı!
Sakarya'da kontrolden çıkan pat pat devrildi: 1 ölü, 2 yaralı!
Patronunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık müebbet hapisle yargılanacak!
Patronunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık müebbet hapisle yargılanacak!
CHP İlçe Başkanı istifa ederek AK Parti'ye geçti!
CHP İlçe Başkanı istifa ederek AK Parti'ye geçti!
Bu fotoğraf bugün çekildi! İnanmak zor ama gerçek
Bu fotoğraf bugün çekildi! İnanmak zor ama gerçek
4 farklı şehirde 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı!
4 farklı şehirde 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı!
Hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı!
Hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı!
Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu!