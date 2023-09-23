Antalya'da "Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları" başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve 15 yatın katıldığı Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı.

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Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon öncesi bir tören gerçekleştirildi. Törene, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer G-Marina Müdürü Levent Tokaç, Kemer Belediyesi Yat Yelken Spor Kulübü Başkanı Orhan Yeşilli ve sporcular katıldı.

Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yarışmaya katılan yelkenli yatlara eşlik ederek, yarış noktalarında güvenlik önlemi aldı.

Paris 2 batığının yakınlarından startı verilen yarışmanın ilk günü, Tekirova Mahallesi Üç Adalar mevkisi ve Phaselis Antik Kenti Limanı'ndaki güzergahlardan geçilerek tamamlandı.

Başkan Topaloğlu, Likya Cup yarışlarının Kemer'deki denizcilik sektörüne ve deniz sporlarına büyük katkısı olduğunu belirtti.

Yarışların geleceğin denizcilerinin yetişmesine de örnek teşkil ettiğini kaydeden Topaloğlu, şunları dile getirdi:

"Yarışmalar bölgemizde yapılan tek yelken yarışı olması açısından çok önemli. Yarışlar bölgemizdeki doğal güzelliklerin de ön plana çıkarılması ve turizme katkı sağlaması açısından oldukça değerli. Kemer Belediyesi olarak çocuklarımızın yelkenle buluşmasına büyük önem ve destek veriyoruz. Yarışların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Organizasyon, yarın Kemer G-Marina ile Fener Sığlığı arasından verilecek startın ardından Kiriş rotasıyla sona erecek.