BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da yaz bitmiyor: Sıcaklık 40 dereceyi gördü!

Antalya'da yaz bitmiyor: Sıcaklık 40 dereceyi gördü!

Antalya’da hava sıcaklığı ani bir artışla 40 dereceyi buldu. Sıcak havayla birlikte kent sakinleri ile turistler sahillere akın etti.

Abone ol

Eylül ayının sonuna gelinirken turizm kenti Antalya’da hava sıcaklıkları aniden arttı. Kentte öğle saatlerinde hava sıcaklığı 40 dereceye kadar ulaşırken, nem oranı yüzde 12, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü. Hafta sonunda yaz ayını aratmayan hava şartları, kent sakinleri ile turistleri sahillere akın ettirdi. Kimileri denize girip serinlerken, kimileri de güneşlenmeyi ve gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.

Sahilde deniz keyfi yapan Atilla Burak, "Eylül ayında tatile geldik, hava ve deniz halen sıcak. Öğle saatlerinde kavurucu sıcaklık vardı, denize girmek zorunda kaldık. Bu mevsimde bu sıcaklığı dünyanın hiç bir yerinde bulamazsınız. Herkese tavsiye ederim” dedi. Andaç Öztürk de, "Antalya'nın en güzel zamanları bu zamanlar. Hava hala sıcak, deniz de kalabalık" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti il başkanlığına saldırıda bulunan şüpheli hakkında karar
AK Parti il başkanlığına saldırıda bulunan şüpheli hakkında karar
Antalya'da orman yangını! Otluk alanda başlayan yangın lüks tekneye oradan da ormana sıçradı
Antalya'da orman yangını! Otluk alanda başlayan yangın lüks tekneye oradan da ormana sıçradı
Sakarya'da kontrolden çıkan pat pat devrildi: 1 ölü, 2 yaralı!
Sakarya'da kontrolden çıkan pat pat devrildi: 1 ölü, 2 yaralı!
Patronunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık müebbet hapisle yargılanacak!
Patronunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık müebbet hapisle yargılanacak!
CHP İlçe Başkanı istifa ederek AK Parti'ye geçti!
CHP İlçe Başkanı istifa ederek AK Parti'ye geçti!
Bu fotoğraf bugün çekildi! İnanmak zor ama gerçek
Bu fotoğraf bugün çekildi! İnanmak zor ama gerçek
4 farklı şehirde 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı!
4 farklı şehirde 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı!
Hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı!
Hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı!
Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu!
Timsah, öldürdüğü adamı ağzına alıp sokaklarda dolaştı! ABD'den kan donduran görüntü
Timsah, öldürdüğü adamı ağzına alıp sokaklarda dolaştı! ABD'den kan donduran görüntü
Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki Ermeniler için yakıt gönderdi!
Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki Ermeniler için yakıt gönderdi!