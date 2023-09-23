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Hakan Fidan'dan "Karabağ" yorumu: Başka çarenin kalmadığı bir operasyondu

Hakan Fidan'dan "Karabağ" yorumu: Başka çarenin kalmadığı bir operasyondu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde düzenlenen basın toplantısında Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonuna ilişkin konuştu. Bakan Fidan, ''Başka çarenin kalmadığı bir operasyondu.'' ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Fidan, Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplarına yönelik başlattığı operasyona değinerek açıklamalarda bulundu. "Başka çarenin kalmadığı bir operasyondu." ifadelerini kullanan Fidan, "Batılı bazı müttefiklerimizin Ermenistan'ı yönlendirirken daha isabetli tavsiyelerde bulunmaları gerekiyor. Yoksa bölgenin gerçekliğine uygun olmayan, dışardan verilen tavsiyeler ve destekler maalesef çözüm yerine daha fazla kaosu ve gözyaşını getirmekte." dedi.

"Başka çarenin kalmadığı bir operasyondu"

Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde temaslarda bulunan Bakan Fidan, Türkevi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Azerbaycan'ın, Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarına yönelik başlattığı antiterör operasyonuna ilişkin konuşan Bakan Fidan, "Başka çarenin kalmadığı bir operasyondu." ifadelerini kullandı.

"Vakit varken bu fırsatı Ermenistan daha iyi değerlendirmeli"

Dışişleri Bakanı Fidan, "Batılı bazı müttefiklerimizin Ermenistan'ı yönlendirirken daha isabetli tavsiyelerde bulunmaları gerekiyor. Yoksa bölgenin gerçekliğine uygun olmayan, dışardan verilen tavsiyeler ve destekler maalesef çözüm yerine daha fazla kaosu ve gözyaşını getirmekte." ifadelerini kullanarak, "Bu son operasyon Güney Kafkasya'da istikrar ve normalleşme için yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Vakit varken bu fırsatı Ermenistan daha iyi değerlendirmeli." dedi.

Abd'de diplomasi trafiği

Bakan Fidan, ABD'deki temaslarına ilişkin olarak, "BM Genel Kurulu haftası, dışişleri bakanları için de yoğun bir diplomasi trafiğinin yaşandığı bir haftadır. Biz de bu süre zarfında birçok ikili ve çok taraflı görüşme yaptık. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sır değil, ABD ile anlaşmazlıklarımızın olduğu bazı konular var. Bunları, ciddi müttefiklik ilişkisi içerisinde ve karşılıklı saygı temelinde ele almaktayız." ifadelerini kullandı.

"Barış için islam dünyası bir araya gelmeli"

İslamofobi'yle mücadeleye ilişkin olarak da konuşan Bakan Fidan, "Avrupa'da artan bir İslam karşıtlığı var. Görüşmelerde gündeme getirdik. Dünyada barışın tesis edilmesi için İslam dünyasının bir araya gelmesi şart. Gelecekte, İslam düşmanlığına, ırkçılığa veya yabancı düşmanlığına yer yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması zaruret haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, tahıl koridoruyla ilgili ise, "Tahıl koridorunun çözümü için adım atmaya devam edeceğiz." dedi.

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