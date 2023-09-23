BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  DÜNYA

Hollanda'da, Türkiye'nin Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı!

Hollanda'da, Türkiye'nin Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı!

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırttı.

Abone ol

Lahey kentinde gün boyu yaptığı eylemlerde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim yırtan Wagensveld, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etti.

Türkiye büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırttı

Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde, Kur'an'dan yırttığı sayfaları yere atarak üzerine bastı ve geçen ay yırttığı Kur’an-ı Kerim’i büyükelçilikten geri istedi.

Alçak saldırıya polis koruması

Türklere ve Türkiye'ye de hakaret eden Wagensveld, Kur’an’ı yırtarken kendisini koruyan polislere teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Yılmaz: Türkiye siyasi istikrarı ve güveni yakaladı
Cevdet Yılmaz: Türkiye siyasi istikrarı ve güveni yakaladı
Pendikspor ile Fatih Karagümrük puanları paylaştı
Pendikspor ile Fatih Karagümrük puanları paylaştı
Başakşehir-Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Başakşehir-Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Goldman Sachs: Petrol fiyatları 100 doları aşacak
Goldman Sachs: Petrol fiyatları 100 doları aşacak
Nevşin Mengü'den muhalefete sert eleştiri: Kısır yemişler
Nevşin Mengü'den muhalefete sert eleştiri: Kısır yemişler
Haham Schneier'den Erdoğan itirafı: En çok istenen bilet oldu
Haham Schneier'den Erdoğan itirafı: En çok istenen bilet oldu
"Ayhan Bora Kaplan" suç örgütü operasyonu: 1'i polis 2 kişi gözaltına alındı!
"Ayhan Bora Kaplan" suç örgütü operasyonu: 1'i polis 2 kişi gözaltına alındı!
Antalya'da "Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları" başladı
Antalya'da "Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları" başladı
Trabzonspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor
Trabzonspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor
Antalya'da yaz bitmiyor: Sıcaklık 40 dereceyi gördü!
Antalya'da yaz bitmiyor: Sıcaklık 40 dereceyi gördü!
AK Parti il başkanlığına saldırıda bulunan şüpheli hakkında karar
AK Parti il başkanlığına saldırıda bulunan şüpheli hakkında karar
Antalya'da orman yangını! Otluk alanda başlayan yangın lüks tekneye oradan da ormana sıçradı
Antalya'da orman yangını! Otluk alanda başlayan yangın lüks tekneye oradan da ormana sıçradı