Papa'dan Ukrayna'ya silah yardımında fikir değiştiren ülkelere ilişkin açıklama

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bazı ülkelerin Ukrayna'ya silah vermediğini gördüğünü belirterek, "Ukrayna halkının şehit olacağı bir süreci başlatıyorlar ve bu kötü bir şey." dedi.

Abone ol

Papa, Fransa'nın Marsilya kentinde katıldığı "Akdeniz Buluşmaları" etkinliğinden sonra Roma'ya dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna savaşına yönelik barış çabalarında bulunan özel temsilcisi Kardinal Matteo Zuppi'nin girişimlerinden şu ana kadar somut ilerleme çıkmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulan Papa Franciscus, şöyle konuştu:

"Bu doğru, biraz hayal kırıklığı var. Devlet Sekreterliği (Başbakan) bu konuya yardımcı olmak için her şeyi yapıyor ve Zuppi görev için oralara gitti. (Rusya'ya götürülen Ukraynalı çocuklar) Çocuklarla ilgili iyi giden bir şeyler var ama bu, Ukrayna-Rusya sorunuyla ilgili değil, aynı zamanda silah satışı ve silah ticaretiyle ilgili bir şey. Birkaç ay önce The Economist, bugün yatırımlardan en çok gelir sağlayanın silah fabrikaları olduğunu belirtti. Onlar kesinlikle ölüm fabrikaları."

Ukraynalıların bugün ve tarihte çok acı çektiğini, ayrıca şehit bir halk olduğunu dile getiren Papa, "Bu halkın şehitliği üzerine oyunlar oynamamalıyız. Mümkün olduğunca onların işlerini çözmelerine yardımcı olmalıyız. Şimdi bazı ülkelerin geri dönüş yaptığını, (Ukrayna’ya) silah vermediklerini görüyorum. Ukrayna halkının şehit olacağı bir süreci başlatıyorlar ve bu kötü bir şey." ifadelerini kullandı.



- "Göçmenler hoş karşılanmalı, teşvik ve entegre edilmeli"

İtalya'nın son dönemde göçmen akınına uğrayan Lampedusa Adası'nı 10 yıl önce ziyaret ettiği belirtilerek, bu konuda verdiği dayanışma mesajlarının başarısız olup olmadığı sorulan Papa, şunları kaydetti:

"Buna 'hayır' derim. Bu konudaki gelişmenin yavaş olduğunu söyleyebilirim. Bugün göç sorununda bir farkındalık var. Bir bilinçlenme var. Angela Merkel, bir zamanlar bunun Afrika'ya gidilip, Afrika halklarının seviyesinin yükseltilerek çözülmesi gerektiğini söylemişti. Ancak kötü durumlar da oldu. Göçmenlerin, bir pinpon topu gibi geri gönderildiği durumlar da oldu. Çoğu kez kamplarda eskisinde göre daha kötü durumlara düştükleri biliniyor. Göçmenler hoş karşılanmalı, teşvik ve entegre edilmeliler."

"Hayatla oynanmamalı"

Papa Franciscus, Fransa'da hükümetin ötanaziyle ilgili yasa çıkarmaya çalıştığı aktarılarak, bu konuda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine de şu yanıtı verdi:



"Bu konuyu bugün konuşmadık ama kendisi, Vatikan'a geldiğinde net bir şekilde fikrimi söyledim. Hayat, ne başlangıcında ne de sonunda oynanmak içindir. Benim fikrim, hayatı korumak üzerinedir. Geldiğinde hayatın üzerinde oynanacak bir şey olmadığını belirttim. Bebeğin ana rahminde büyümesine izin vermemekle ilgili bir yasa olsun ya da yaşlılıkta ötanazi olsun, bu bir inanç meselesi değil insan meselesidir. Hayatla oynanmamalı."