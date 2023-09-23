BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Okan Buruk: Hakem, Zahayı yüzüğünden dolayı oyuna almadığı için gol yedik

Okan Buruk: Hakem, Zahayı yüzüğünden dolayı oyuna almadığı için gol yedik

Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maç sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Süper Lig'de 6. hafta maçında Galatasaray ve Başakşehir düellosu yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech ve Mauro Icardi'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehir'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

"Zaha'nın parmağındaki yüzük sebebiyle gol yedik"

Başarılı teknik adam şunları dedi:

"Zor bir deplasmanda kazandık. Kendi adımıza, kendi oyunumuzu oynamak istedik. Daha dikine bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne geçtik, daha farklı olabilirdi. Maçın genelinde üstündük. Şanssız bir gol yedik, oyuncu değiştiremedik. Ziyech çıkarken, Zaha'yı oyuna alıyorduk. Parmağında yüzük varmış, hemen giremedi. Kerem de kendi bölgesine gelirken, golü yedik. Abdülkerim Bardakçı solda iyi oynadı. Hakim Ziyech 10 numarada çok iyi oynadı. 3 puanın yanı sıra bunu da gördük. Kaan Ayhan da girdikten sonra Davinson Sanchez ile iyi 2'li oldu."

"Bütün oyuncuları hazır hale getirmeye çalışıyorum"

"Yine lider durumdayız." diyerek sözlerini sürdüren Buruk, "Stadımız doluyor. İnanılmaz ilgi var. Taraftar mutlu, ben de mutluyum. Kulüp transferler için çok fedakarlık yapıyor. Hep beraber kurduk, saha kısmı bana ait. Ben de en iyisini yapmaya, bütün oyuncuları hazır hale getirmeye çalışıyorum." dedi.

"Mauro Icardi sembol oldu"

Okan Buruk, "Transfer dönemizi uzun ve zor geçiyor. Bir taraftan yarışıyoruz. Galatasaray iyi ve güçlü gidiyor. Kazanmaya devam edeceğiz. Sokakta, her yerde insanlar mutlu. Mauro Icardi sembol oldu. Bunları görünce, bir senede Galatasaray'ın bambaşka yere geldiğini görüyoruz. Ben de işin başındaki insan olarak çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
1040 personelle uyuşturucu operasyonu: 1 ton 530 kilogram esrar...
1040 personelle uyuşturucu operasyonu: 1 ton 530 kilogram esrar...
Togo'lu Bakan Dussey'den BM toplantısında tarihi konuşma: Küçümsemenizden bıktık!
Togo'lu Bakan Dussey'den BM toplantısında tarihi konuşma: Küçümsemenizden bıktık!
İsrail, Filistin'e bombardıman başlattı
İsrail, Filistin'e bombardıman başlattı
Hakim Ziyech, Galatasaray'da ilk golünü kaydetti
Hakim Ziyech, Galatasaray'da ilk golünü kaydetti
İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyon: 10 gözaltı
İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyon: 10 gözaltı
İsrail güçlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı
İsrail güçlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı
Manchester City, Nottingham Forest'ı 2 golle devirdi
Manchester City, Nottingham Forest'ı 2 golle devirdi
Rizespor sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı
Rizespor sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı
Türkiye'den, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya çok sert tepki
Türkiye'den, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya çok sert tepki
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon: 13 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon: 13 gözaltı
Hakan Fidan'dan "Karabağ" yorumu: Başka çarenin kalmadığı bir operasyondu
Hakan Fidan'dan "Karabağ" yorumu: Başka çarenin kalmadığı bir operasyondu
Hollanda'da, Türkiye'nin Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı!
Hollanda'da, Türkiye'nin Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı!