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Rizespor sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

Rizespor sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 6. haftasında Rizespor sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 6. haftasında İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Servet Çetin'in ekibi Sivasspor karşı karşıya geldi.

İki golün çıktığı maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Rizespor'un golünü 35. dakikada Dal Varesanovic kaydederken, konuk ekip Sivasspor'un golünü 7. dakikada Samuel Saiz attı.

Rizespor, Fenerbahçe ile karşılaşacak

Rizespor bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken, Sivasspor 6 puana ulaştı.

Rizespor Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşırken, Sivasspor evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

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