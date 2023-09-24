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Kastamonu'da genç kızın 3. kattan düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da genç kızın 3. kattan düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşmesi neticesinde hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti. Genç kızın 3'üncü kattan düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden 18 yaşındaki Funda Coşkun, henüz bilinmeyen sebeple evinin balkondan düştü. Kanlar içerisinde kalan Funda Coşkun, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Coşkun, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ederken, Funda Coşkun'un balkondan düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kızın bir anda yola düştüğü görülüyor. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezini arayarak yardım istiyor.

Gözyaşlarıyla uğurladı

Yapılan otopsinin ardından Funda Coşkun’un cenazesi, Kastamonu’dan Tosya ilçesine gönderildi. Tosya’da Asri Mezarlığında öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına toprağa verildi. Cenazeye, Coşkun’un okul arkadaşları ile ailesi katıldı.

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