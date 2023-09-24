BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Karabük'te alkollü sürücü dehşeti! Otomobiller çarpıştı, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karabük'te alkollü sürücü dehşeti! Otomobiller çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Karabük'te alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesinde meydana geldi. Harun U. idaresindeki 57 DU 437 plakalı otomobil, Süleyman D. idaresindeki 78 BV 399 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Süleyman D. ve yanında yolcu olarak bulunan Nurullah T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıldıkları araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken yapılan kontrollerde 57 DU 437 plakalı otomobil sürücüsünün 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Minibüs kapısını açık bırakan şoföre Yargıtay'dan şok haber
Minibüs kapısını açık bırakan şoföre Yargıtay'dan şok haber
Muğla'da lastik bot içerisinde 29 düzensiz göçmen yakalandı!
Muğla'da lastik bot içerisinde 29 düzensiz göçmen yakalandı!
Gürcistan'da korkutan deprem! Başkent Tiflis'te hissedildi
Gürcistan'da korkutan deprem! Başkent Tiflis'te hissedildi
Naci Görür 'zamanı doldu' dedi o ili uyardı! "Ciddi bir durum, çok endişemiz var"
Naci Görür 'zamanı doldu' dedi o ili uyardı! "Ciddi bir durum, çok endişemiz var"
Tokat'ta kontrolden çıkan araç menfeze düştü: 6 yaralı
Tokat'ta kontrolden çıkan araç menfeze düştü: 6 yaralı
Kaynanasına bunu yapan gelin yandı! Yargıtay'dan dikkat çeken nafaka kararı
Kaynanasına bunu yapan gelin yandı! Yargıtay'dan dikkat çeken nafaka kararı
Ankara'da yanlışlıkla oğlunu vuran baba intihar etti
Ankara'da yanlışlıkla oğlunu vuran baba intihar etti
Üsküdar'da balık tutan gencin oltasına yavru köpek balığı takıldı
Üsküdar'da balık tutan gencin oltasına yavru köpek balığı takıldı
Kayseri'de düğün sonrası çıkan kavgada uzman çavuş hayatını kaybetti
Kayseri'de düğün sonrası çıkan kavgada uzman çavuş hayatını kaybetti
Vize verilmeyen Türk profesör tepki gösterdi: Bir cevabı olduğunu görmeden Allah bana ölüm nasip etmesin
Vize verilmeyen Türk profesör tepki gösterdi: Bir cevabı olduğunu görmeden Allah bana ölüm nasip etmesin
Kastamonu'da genç kızın 3. kattan düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Kastamonu'da genç kızın 3. kattan düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'ten tarihi skor
Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'ten tarihi skor