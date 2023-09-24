Muğla'da lastik bot içerisinde 29 düzensiz göçmen yakalandı!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arıza yapan lastik botta yakalandı.Abone ol
Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.